haberhurriyeti.com'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Konya 10. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda marka için belirlenen muhammen bedel 5 milyon 750 bin TL.

Pakpen markasının ilk açık artırması 17 Şubat tarihinde yapılacak.

Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarındandı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı listelere göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesi arasında yer alan Pakpen, yaşadığı ekonomik sorunların ardından iflas etmişti. Yaklaşık 35 yıl boyunca faaliyet gösteren şirket, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleriyle dikkat çekiyordu.

Üretimi sürdürmek için Cumhurbaşkanı’na mektup yazılmıştı

Kapı, pencere, boru, PVC ve yalıtım ürünleri gibi yapı sektörüne yönelik pek çok ürünü tek çatı altında üreten Pakpen’in;

Yıllık 250 bin ton plastik, Ticaret Bakanı Bolat: "Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" İçeriği Görüntüle

650 bin metreküp yalıtım malzemesi,

Günlük bin adet kompozit iç kapı üretim kapasitesi bulunuyordu.

Şirketin kurucusu merhum Mehmet Tuza, iflas sürecinde üretimin devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazmış, “Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım” ifadeleriyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Diğer markalar da icradan satışta

Pakpen ile birlikte şirket bünyesinde yer alan çok sayıda marka da icra yoluyla satışa çıkarıldı. Açıklanan muhammen bedeller şöyle:

Pakplast: 1 milyon 50 bin TL

Anılpen: 12 bin TL

Pakfix: 8 bin TL

Pakwool: 8 bin TL

Paktaş: 8 bin TL

Pakyün: 8 bin TL

Pakstone: 8 bin TL

İzopak: 4 bin TL

İntegral: 4 bin TL

Dekoral: 4 bin TL

Fabrika daha önce satılmıştı

Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan Pakpen’in, Konya Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan fabrika ve idari binası daha önce Konyalı Bagen firması tarafından satın alınmıştı. Şirketten ayrılan yaklaşık 1800 işçinin alacaklarını tahsil edemediği de kamuoyuna yansıyan iddialar arasında yer almıştı.