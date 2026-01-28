Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 13 puanla 11. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER



MANCHESTER CİTY: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland



GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

İlk 24 içinde yer alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray, güçlü rakibi karşısında alacağı puan ya da puanlarla lig etabını daha üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılıların mağlubiyet alması halinde ise sıralamadaki yeri diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek.

Avrupa’da 336. Maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar oynadığı 335 karşılaşmada 119 galibiyet, 90 beraberlik ve 126 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 460 kez havalandıran Cimbom, kalesinde 507 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde 130. Karşılaşma

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 129 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 32 beraberlik ve 65 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 131 gol atarken 219 gol yedi.

Okan Buruk’un Avrupa Performansı

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarında 33 maça çıktı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu süreçte 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Gol Yükü Osimhen’de

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde toplam 9 gol kaydetti. Bu gollerin 6’sını Victor Osimhen atarken, Yunus Akgün 2 golle katkı verdi. Atletico Madrid maçında ise Marcos Llorente kendi kalesine gol attı. Osimhen, gol krallığı yarışında da 3. sırada bulunuyor.

Kart Sınırındaki İsimler

Galatasaray’da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla ile Kazımcan Karataş UEFA listesinde bulunmazken, Wilfried Singo’nun durumu son antrenman sonrası netleşecek.

İlkay ve Sane Eski Takımlarına Karşı

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, görev almaları halinde eski takımları Manchester City’ye karşı mücadele edecek. İlkay, City kariyerinde 358 maçta 65 gol atmış ve 2023’te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

İlk Kez Karşılaşacaklar

Galatasaray ile Manchester City, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar İngiliz takımlarıyla oynadığı 25 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Manchester City ise Türk takımlarına karşı Avrupa’da oynadığı 2 maçta galibiyet alamadı. Pep Guardiola da teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Türk ekibine rakip olacak.

City’de Eksikler Dikkat Çekiyor

Manchester City’de; Gvardiol, Stones, Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho, Oscar Bobb sakatlıkları, Rodri ise cezalı olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Maçı Hernandez Yönetecek

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Yardımcı hakemler Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olurken, VAR’da Carlos del Cerro Grande görev yapacak.