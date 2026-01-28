Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: