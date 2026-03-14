İşte tarihi geceden öne çıkan detaylar:

Maçın Özeti: İlk Yarıda Gelen Darbe

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe savunmasını aşmakta zorlanmadı:

15. Dakika: Bartuğ Elmaz sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

45. Dakika: İlk yarının bitimine saniyeler kala Serginho skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

İkinci Yarı: Fenerbahçe’nin farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

1959’dan Bu Yana Bir İlk

Bu sonuç, sadece bir 3 puan mücadelesi değil, aynı zamanda tarihe geçen bir istatistik oldu.

67 Yıllık Hasret: Karagümrük, Fenerbahçe karşısındaki son lig galibiyetini 12 Kasım 1959 tarihinde almıştı.

Rekabet Karnesi: Bu sonuçla birlikte iki takım arasında oynanan 18. maçta Karagümrük 2. galibiyetini elde etmiş oldu.

Seri Bozuldu: Fenerbahçe'nin rakibine karşı sürdürdüğü 5 maçlık galibiyet serisi de bu mağlubiyetle sona erdi.

Fenerbahçe, 17 hafta sonra gol atamadı

Fatih Karagümrük karşısında gol sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, ligde 17 hafta sonra gol atamadı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, üst üste 17 maçta fileleri havalandırırken bugün hücum oyuncuları sessiz kaldı. Fenerbahçe, ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanlarında gol atamazken, bu durumu 3. kez yaşadı.

Deplasmanda Trabzonspor ile birlikte en fazla puan (29 puan) toplayan takım olan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 14. maçta mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı maçlarda 30 golü olan sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü gol sayısı 15’e çıktı.

Fenerbahçe, ligde 4 haftada 7 puan kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig’de konuk olduğu Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve son 4 maçında 1 galibiyet alırken, 7 puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Ligde lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, haftayı 57 puanda kapatırken, rakibinin yarın kazanması halinde puan farkı 7’ye yükselecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor’u mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından bugün de Karagümrük’e yenilmesiyle bu süreçte 7 puan kaybetti.

Son sırada yer alan kırmızı-siyahlılar ise puanını 17’ye çıkardı.



Bartuğ, ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

Fenerbahçe’den kiralık olarak Fatih Karagümrük’te oynayan Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ilk golünü attı. Bartuğ, Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor ve Fatih Karagümrük formalarıyla mücadele ederken ilk kez golle tanıştı.

Bartuğ Elmaz, bu sezon ise Fenerbahçe ile 5, Karagümrük formasıyla 8 maçta formayı terletti.



Devre arasında hücuma 3 takviye

Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk yarı pozisyon üretmekte zorlanırken, kalesinde ise 15 ve 45. dakikalarda 2 gol gördü. İkinci yarı öncesi sarı-lacivertliler 4 değişiklik yaptı. Kanat oyuncuları Nene ve Musaba ile birlikte Marco Asensio, oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Fenerbahçe, girdiği pozisyonları değerlendiremedi.