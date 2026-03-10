Avrupa’nın farklı liglerinde golcülüğünü kanıtlayan deneyimli santrfor, özellikle Trabzonspor’daki performansıyla hücum hattının en önemli silahlarından biri haline geldi.

Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye’de forma giyen Onuachu’nun lig performansları incelendiğinde, deneyimli oyuncunun Trabzonspor’daki ikinci sezonunda kariyerinin en verimli dönemlerinden birine ulaştığı görülüyor.

Danimarka’da başlayan kariyer

Profesyonel futbol kariyerine Danimarka temsilcisi FC Midtjylland’da başlayan Onuachu, ilk yıllarında sınırlı süreler bulsa da ilerleyen dönemlerde takımın önemli gol ayaklarından biri oldu.

2014-2015 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Vejle Boldklub’da 13 maçta 5 gol atan Nijeryalı forvet, Midtjylland’a döndükten sonra performansını yükseltti. Özellikle 2018-2019 sezonunda attığı 17 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Belçika’da zirve yaptı

2019 yılında Belçika ekibi KRC Genk’e transfer olan Onuachu, kariyerinin en dikkat çekici sezonlarını burada yaşadı.

2020-2021 sezonunda ligde 33 maçta 29 gol atan Nijeryalı forvet, Avrupa’nın en golcü isimleri arasında yer aldı. Genk formasıyla sonraki sezonlarda da istikrarlı performansını sürdüren Onuachu, 2021-2022 sezonunda 19, 2022-2023 sezonunda ise 16 gol kaydetti.

Premier Lig deneyimi

Belçika’daki başarılı performansının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton FC’a transfer olan Onuachu, burada beklediği kadar süre bulamadı.

İngiliz ekibinde yaklaşık 1,5 sezon forma giyen deneyimli oyuncu, ligde çıktığı 36 maçta 4 gol kaydetti.

Trabzonspor’da yeniden doğdu

2023-2024 sezonunda Trabzonspor’a kiralık olarak katılan Nijeryalı golcü, bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu.

Süper Lig’de ilk sezonunda 21 maçta 15 gol atan Onuachu, 2025-2026 sezonunda performansını daha da yukarı taşıdı. Deneyimli forvet bu sezon ligde çıktığı 22 maçta 20 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Üst üste 7 lig maçında gol atarak kariyerinde bir ilke de imza atan Onuachu, Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda yakaladığı 33 gollük performansın ardından kariyerinin en golcü dönemlerinden birine yaklaşmış durumda.

Kariyer istatistikleri

Kariyerinde Danimarka, Belçika, İngiltere ve Türkiye liglerinde forma giyen Onuachu, ulusal liglerde toplam 342 maçta 175 gol ve 33 asist üretti.

21 bin 761 dakika sahada kalan deneyimli santrfor, özellikle Trabzonspor formasıyla yakaladığı form grafiğiyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı.