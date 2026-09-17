AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Denizli genelinde geniş çaplı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat yöneticileri Denizli'nin merkez ve çevre ilçelerinin tamamında eş zamanlı ziyaretlerde bulundu.

Program süresince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri ve parti kurmayları; esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.İlçe ilçe organize edilen buluşmalarda hem vatandaşların talepleri doğrudan dinlendi hem de sosyal politikalar, yerel yatırımlar ve üretim odaklı projeler paylaşıldı. Yoğun katılımın olduğu saha programları gün boyu sürdü.

İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu: 'Milletimizle Gönül Köprülerimizi Daha da Güçlendiriyoruz'

Gerçekleştirilen saha çalışmalarının ardından süreci değerlendiren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli'nin her köşesine aynı kararlılıkla ulaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın teşrifleri, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve tüm teşkilat kadrolarımızın katılımıyla Denizli'mizin tüm ilçelerinde adeta bir gönül seferberliği gerçekleştirdik. Bizim siyasetimizin merkezinde hemşehrimizin yanında olmak, derdiyle dertlenmek vardır. Çivril'den Acıpayam'a, Çal'dan, Çameli'ye, Babadağ'a, Baklan'a, Pamukkale ve Merkezefendi'ye kadar her ilçemizde esnafımızın çayını içtik, vatandaşımızın taleplerini yerinde not ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hemşehrilerimize anlatırken, milletimizin partimize ve davamıza olan güçlü teveccühünü bir kez daha sahada bizzat gördük. Denizli teşkilatı olarak çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan şehrimiz ve ülkemiz için aynı enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz.'