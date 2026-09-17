Balıkesir'in Gömeç ilçesi yağlı güreşlere ev sahipliği yaptı. Ulubeyler Mahallesi Yağlı Pehlivan Güreş Alanı'nda düzenlenen 5. Ulubeyler Yağlı Güreşleri, güreş severlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Erken saatlerden itibaren güreş alanını dolduran vatandaşlar, birbirinden iddialı pehlivanların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen başpehlivanlar, er meydanında dereceye girebilmek için büyük mücadele ortaya koyarken, genç ve minik pehlivanların karşılaşmaları da izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Geleneksel yağlı güreş kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen organizasyon, Gömeç'te spor ve kültür hayatına da renk kattı.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, organizasyona katılan tüm pehlivanlara, hakemlere, güreş camiasına ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, geleneksel sporların yaşatılması için bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Güreş müsabakaları, Ulubeyler'de gün boyunca sürdü. Gömeç, bir kez daha ata sporu yağlı güreşin coşkusunu hep birlikte yaşadı.