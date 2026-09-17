Yatırım fonları piyasasında son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı öğrenildi.

Kararın, bazı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarına yönelik inceleme ve tedbirlerin gündeme geldiği süreçte alınması dikkat çekti.

Fonlarda işlemler durdurulmuştu

Süreç, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasının ardından yatırım fonları tarafında yaşanan gelişmelerle hız kazandı. Bazı fon şirketlerinde likidite sorunlarının ortaya çıkmasının ardından piyasalarda da hareketlilik arttı.

Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi (FTK) toplandı. Toplantının ardından çeşitli tedbirler gündeme gelirken, SPK da 7 portföy yönetim şirketinin bünyesindeki toplam 130 fonda işlemlerin durdurulmasına karar verdi.

Fonların tasfiye sürecine ilişkin kararların ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği belirtildi.

Tera Portföy’deki fonlar da gündemde

SPK’nın son kararlarında Tera Portföy bünyesinde görev yapan İbrahim Bekçi hakkında da işlem yapıldı. Yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan Bekçi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verildi.

Tera Portföy ve yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Emre Tezmen hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının gerekçesine ilişkin ise şu aşamada kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Gelişmeler, SPK’nın yatırım fonları piyasasına yönelik son tedbirleriyle birlikte yakından takip ediliyor.