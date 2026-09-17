Çaykur Rizespor'un forveti Ali Sowe, ana hedeflerinin takımın kazanmasının olduğunu belirterek, 'Daha fazla maç kazanmak istiyoruz, ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Fazla gol atmamız demek takımımızın kazanması demek' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-mavililerin golcüsü Ali Sowe, deplasman galibiyetlerinden dolayı mutlu olduklarını ve iç sahada da kazanmak istediklerini dile getirdi. İç saha maçlarında performanslarının iyi olduğunu ancak bunu skora yansıtamadıklarını kaydeden Sowe, 'İçeride kazanamamakla ilgili olarak hepimiz aynı fikirdeyiz. Bizim her maçtaki hedefimiz içerideki maçlarımızı kazanmak. Çünkü içerideki maçlar bizim için daha önemli bir halde; taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini göstererek içerideki bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi aslında geçen seneden beri içerideki maçlardaki performansımız gayet iyiydi. Umarım elimizden gelenin en iyisini göstererek tekrar o şekle geri döneceğimizi ben düşünüyorum. İçerideki maçlarımızı kazanarak bunu elde edeceğiz' diye konuştu.

'Ana hedefimiz takımın iyi olması '

Taraftarların kendisinden olan gol beklentisine değinen Gambiyalı oyuncu, futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgu yaparak, 'Gollerle ilgili olarak taraftarlarımızın bu beklentisini çok iyi anlıyorum, çok normal. Ben şöyle bir oyuncuyum zaten; ne kadar gol atabileceğimi zaten onlara gösterdim. Haliyle de taraftarlarımız bu beklenti içerisine giriyorlar, onları da anlayabiliyorum. Ama bu oyunun bir takım oyunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu durum sadece bireysel olarak benimle ilgili değil. Ana hedefimiz takımın iyi olması, takımın ilerlemesi. Daha fazla maç kazanmak istiyoruz, ben de daha fazla gol atmak istiyorum. Daha fazla gol atarsam ben de çok mutlu olacağım. Fazla gol atmamız demek takımımızın kazanması demek. Bunlar için elimizden geleni takım olarak yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi ne kadar fırsat gelirse o kadar da gol şansı oluyor. Bunlar için elimizden geleni yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin takıma katılması ve kadro yapısı hakkında da konuşan Ali Sowe, 'Yeni transferlerimizle birlikte gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olduk. Çünkü gerçekten hepsi de iyi oyuncular ve hepsi de buraya aynı sebeple geldi. Onlarla birlikte daha güçlü ve daha iyi halde olacağımızı düşünüyorum. Bize ayrıca çok büyük güç katıyorlar. Çünkü gelen oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Zaten birçoğunu da gördük, takıma da katkı sağladıklarını gördük. Sadece en son aramıza katılan arkadaşlarımız var, onların da antrenmanlarda gerçekten takıma fayda sağladığını, takıma güç kattığını görebiliyorum. Onları da en yakın zamanda aramızda göreceğimize inanıyorum' şeklinde konuştu.