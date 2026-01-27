İşlem hacmi cephesinde de dikkat çekici bir artış yaşandı. BIST 100’de işlem hacmi, 30 günlük ortalama olan 166,2 milyar TL’nin üzerine çıkarak 192,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Teknoloji Uçtu, Holdingler Geri Planda Kaldı

Sektörel bazda ayrışma belirginleşti. ASELS öncülüğünde teknoloji endeksi %6,00 oranında yükselerek günün yıldızı olurken, holding ve yatırım endeksi %0,65 oranında negatif ayrıştı.

Endekse pozitif katkı sağlayan hisseler arasında ASELS, TRALT ve AKBNK öne çıkarken; KLRHO, YKBNK ve THYAO endeks üzerinde baskı oluşturan paylar oldu.

Tahvil ve risk göstergeleri ise sakin seyrini korudu.

10 yıllık TL tahvil faizi: %29,23

Türkiye 5 yıllık CDS: 212 baz puan

Enflasyon Beklentilerinde Ayrışma: Profesyoneller Umutlu, Hane Halkı Temkinli

TCMB’nin yayımladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi, beklentilerdeki farklılaşmayı net biçimde ortaya koydu.

Piyasa katılımcıları: 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 1,15 puan gerileyerek %22,20

Reel sektör: Beklenti 1,90 puan düşüşle %32,90

Hane halkı: Beklenti 1,18 puan artışla %52,08

Veriler, profesyonel kesimlerde dezenflasyon algısının güçlendiğini, buna karşın hane halkı tarafında fiyat artışlarına yönelik endişelerin devam ettiğini gösteriyor.

Piyasa Görünümü: Yükseliş İsteği Sürüyor, Seçicilik Artıyor

Yeni haftaya pozitif başlangıcın ardından endekste yükseliş eğiliminin korunması bekleniyor. Tahvil faizleri ve CDS primlerindeki geri çekilme, risk algısındaki iyileşmeyi desteklerken, hisse senedi piyasasına olan ilgiyi canlı tutuyor.

Ancak mevcut görünüm, geniş tabanlı sert rallilerden ziyade hisse ve sektör bazlı seçici yükselişlere işaret ediyor. Bilançoların fiyatlamalar üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte volatilitenin de yükselmesi olası görülüyor.

Kısa vadeli dalgalanmalar olağan karşılanmalı; bu hareketlerin ana trendi bozacak nitelikte olmadığı değerlendiriliyor. Orta vadede ise makro risk algısındaki iyileşmenin piyasayı desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Öne çıkan sektörler:

GYO

Bankacılık

Gıda perakende

Bu alanlarda olası geri çekilmelerin, orta vadeli pozisyonlanma açısından fırsat sunabileceği değerlendiriliyor.

Şirket Haberleri: Savunma, İhracat ve Devlet Destekleri Öne Çıktı

KMPUR’dan Baykar’a Savunma Sanayii Siparişi

KMPUR, Baykar Makina’dan savunma projelerinde kullanılmak üzere 1,06 milyon dolar + KDV tutarında klima ve ekipman siparişi aldı. Gelişme, şirketin savunma sanayii gelirlerini destekliyor.

BVSAN’dan Avrupa’ya Uzanan Dev Anlaşma

BVSAN, yurt dışındaki bir firma ile 1,89 milyon Euro tutarında gezer köprülü vinç sözleşmesi imzaladı. Projenin 2027’nin ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

YATAS’a TURQUALITY® Desteği

Divanev ve Puffy markalarının TURQUALITY® kapsamına alınmasıyla YATAS’ın, 2026 yılında 493 milyon TL’ye kadar devlet desteğinden yararlanması bekleniyor.

ARDYZ’den Savunma ve Güvenlik Hamlesi

ARDYZ, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren bir firmadan 361 bin dolar tutarında veri depolama donanımı siparişi aldı.

ASELS’ten Asya Pasifik’e 171 Milyon Dolarlık İhracat

ASELS, haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükler için 171 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı.

MARBL’den Yurt İçi Projeye Mermer Tedariki

MARBL, REC Uluslararası İnşaat ile 892 bin dolar tutarında mermer tedarik anlaşması yaptı.

ARASE’den Şubat Ayına Enerji Satış Anlaşması

Aras Elektrik, Şubat 2026 dönemi için 340.435 MWh enerji satışına yönelik 1,04 milyar TL tutarında anlaşma gerçekleştirdi.

Geri Alım Hamleleri Dikkat Çekti