Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan Dağ, emekli olduktan sonra evde dinlenerek ve arkadaşlarıyla sohbet ederek günlerini geçiriyor. Ancak maaşının bir kısmını ihtiyaç sahibi mahalle sakinlerine dağıtarak yüzleri güldürmeyi ihmal etmiyor. Ramazan ayında da geleneğini sürdüren Dağ, yaptığı yardımlarda “Dua etsinler yeter” diyerek, paranın miktarından çok niyetin önemine vurgu yapıyor.

Tacettin Dağ, yaptığı hayırlı işlerle ilgili olarak, “Depremde sevdiklerimizi kaybettik. Annemiz ve babamız öldü. Onların hayrına mahalledeki ihtiyaç sahiplerine fitre dağıttım. Çocukların mutluluğunu görmek beni çok mutlu etti. Bu geleneği her 15 günde bir sürdüreceğim. Ramazan Bayramı’nda daha çok dağıtacağım. Parası olan herkes hayır yapsın, parası olmayanlar da hayır duası etsin” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşını paylaşarak mahalleye örnek olan Tacettin Dağ, hem yaşadığı topluma hem de depremde hayatını kaybeden yakınlarına olan bağlılığını gösteriyor.