Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı sonrasında A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’den yatırımcılara yönelik açıklama geldi.

SPK’nın kararı kapsamında A1 Capital Portföy’ün kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu.

Kurul kararında unvanları belirtilen ve tasfiyesi gereken fonlara ilişkin sürecin ise SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile ilgili mevzuat ve fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

“YATIRIMCILARIMIZIN HAKLARININ KORUNMASI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

A1 Capital Portföy açıklamasında, süreç boyunca yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Şirket, SPK başta olmak üzere düzenleyici kurumlarla iletişim halinde olduğunu ve Kurul kararına uyum için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Açıklamada, sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine yönelik bağlılığın sürdürüleceği, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

“LİKİDİTE SIKINTIMIZ BULUNMUYOR”

A1 Capital Portföy’ün açıklamasındaki en dikkat çekici mesajlardan biri ise şirketin likidite durumuna ilişkin oldu.

Şirket, “Şirketimizin likidite ile ilgili hiçbir sıkıntısı bulunmamakta olup, SPK tarafından gerekli izinler verildiği takdirde tüm yatırımcılarımızın talepleri derhal karşılanacaktır” açıklamasında bulundu.

Şirket ayrıca süreçle ilgili gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi iletişim kanalları üzerinden yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.