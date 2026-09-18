Muğla'da düzenlenen 3. Gençler-Büyükler Ferdi-Çiftler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş ve kategorilerde elde ettikleri derecelerle Aydın'ı başarıyla temsil etti.

10-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Aydınlı sporcular, ferdi ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları toplam 24 madalya ve 7 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ferdi müsabakalarda Genç Kızlar-B kategorisinde Elif Kaya, Genç Kızlar-A kategorisinde Ecrin Sena Devran, Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay ikinci oldu. Berçe Ece Onay ile Fatmagül Akbulut Büyük Kızlar kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti. Genç Erkekler-A kategorisinde Mesut Balcı ikinci, Kemal Doruk Baykara birinci olurken, Büyük Erkekler kategorisinde Yiğit Güvenç Türkiye üçüncüsü oldu.

Çiftler müsabakalarında da Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti. Genç Kızlar-B kategorisinde Tusem Balcı ve Elif Kaya Türkiye ikincisi, Genç Kızlar-A kategorisinde Emine Ebrar Altınbaş ve Ecrin Sena Devran Türkiye dördüncüsü oldu. Büyük Kızlar kategorisinde Elif Tuğçe Onay, Fatma Gül Akbulut ve Ece Berçe Onay Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler kategorisinde ise Genç Erkekler-B'de Emir Balın ve Harun Hekimoğlu Türkiye birincisi, Genç Erkekler-A'da Mesut Balcı, Doruk Baykara ve Demir Kıvanç Keskin Türkiye ikincisi oldu. Büyük Erkekler kategorisinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün birinci takımı Lütfi Hıdış ve Efe Güvenç ile Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Yiğit Güvenç ve Mehmet Can Özdem'den oluşan ikinci takım Türkiye dördüncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şampiyonada Aydın'ı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörler tebrik edildi. Açıklamada, kazanılan 24 madalya ve 7 kupanın sporcuların azmi, disiplinli çalışmaları ve takım ruhunun göstergesi olduğu belirtilerek, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.