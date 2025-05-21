Fındık kurdu zararlısının meyvede beslenerek büyük kayıplara yol açtığını söyleyen Kaplan, erken dönemde “sarı karamuk”, geç dönemde ise “kara karamuk” oluşumuna neden olduğunu, zararlının yumurta bırakmasıyla delik fındıkların ortaya çıktığını ifade etti. Yapılan gözlemlere göre, sadece bir çift fındık kurdu, dekarda yaklaşık 200 fındığa zarar vererek 0,5 kilogram verim kaybına yol açabiliyor.

Kaplan, ilaçlı mücadelenin zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

“İlimizde sahil kesiminde Mayıs ayının ilk yarısında, orta kuşakta ay ortasında, yüksek kesimlerde ise Mayıs sonuna doğru ilaçlı mücadeleye başlanmalıdır. Ancak bunun için öncelikle zararlının yoğunluğu belirlenmelidir. Fındık ocaklarının altına 3x3,5 metrelik beyaz bir örtü serilerek yapılan darbe yöntemiyle düşen böcekler sayılmalı; rastgele seçilen 10 ocaktan en az ikisinden ergin böcek çıkması ve fındıkların mercimek iriliğine ulaşması durumunda ilaçlama yapılmalıdır.”

Kaplan, kullanılacak ilaçların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve fındık için önerilen bitki koruma ürünleri olması gerektiğinin altını çizdi. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasının etkili sonuçlar verdiğini belirtti.

Kokarca ve Yaprak Bitine Karşı da Etkili

Aynı zamanda fındık yeşil kokarcası ve kahverengi kokarca zararlılarıyla mücadelede de etkili olan bazı ilaçların kullanılabileceğini söyleyen Kaplan, üreticilerin bu üç zararlıya birden etki eden ve fındığa tavsiyeli ürünleri tercih etmelerinin faydalı olacağını aktardı.

Ancak Kaplan, yaprak gübreleri hariç hiçbir kimyasal maddenin ilaçlarla karıştırılmaması gerektiğini belirterek, ilaçlamanın sadece bir defa yapılmasının yeterli olduğunu söyledi.

Arıcılar Yedi Gün Önceden Bilgilendirilmeli

Zirai ilaçlamaların yapılacağı bölgelerdeki arıcıların, en az yedi gün önceden bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Kaplan, “Kullanılacak ilacın türü, etki süresi ve arılara olan etkisi paylaşılmalı. Ayrıca ilaçlama, arıların uçmadığı sabah erken ya da akşam saatlerinde yapılmalı, ilaçlar arıların su kaynaklarına bulaştırılmamalıdır” uyarısında bulundu.

İnsan ve Hayvan Sağlığına Dikkat

Kaplan son olarak, ilaçlamadan sonra belirtilen bekleme süresi dolmadan ilaçlanan alanlarda hayvan otlatılmaması ve meyve tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, çevre ve insan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti.