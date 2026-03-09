Borsa İstanbul (BİST) tarafından açıklanan Şubat 2026 dönemi yabancı yatırımcı banka/aracı kurum bazlı işlem verileri, piyasadaki yabancı iştahının sürdüğünü ortaya koydu. Geçtiğimiz ay yabancı yatırımcılar, pay piyasalarında gerçekleştirdikleri işlemlerde toplamda 884 milyon 11 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

İşlem Hacmi 107 Milyar Doları Aştı

Şubat ayı boyunca yabancı yatırımcıların alım ve satış trafiği oldukça yüksek seyretti. Paylaşılan verilere göre:

Toplam Alış: 54 milyar 363 milyon 600 bin dolar

Toplam Satış: 53 milyar 479 milyon dolar

Toplam İşlem Hacmi: 107 milyar 841 milyon 500 bin dolar

Bu rakamlar, yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki toplam işlem hacmi içerisindeki ağırlığını koruduğunu ve piyasaya taze kaynak girişinin devam ettiğini gösteriyor.

Yatırımcı Güveni Tazelendi

Analistler, 884 milyon dolarlık net alım rakamının, küresel piyasalardaki oynaklığa rağmen Türk varlıklarına olan güvenin bir işareti olduğunu vurguluyor. Özellikle Şubat ayındaki yüksek hacimli işlemler, yabancı fonların seçici hisse bazlı hareketlerden ziyade, genel piyasa trendine katılım sağladığını kanıtlar nitelikte.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış gösteren bu rakamlar, önümüzdeki aylarda BİST 100 endeksinin yönü açısından da belirleyici bir kriter olarak takip edilecek.