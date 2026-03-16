Zirveden Aşağıya Güç ve Estetik

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ve Türkiye'nin en dik pisti olma unvanını taşıyan Ejder Tepesi, Mart ayında da adrenalin tutkunlarının adresi oldu. TRT vericilerinin bulunduğu noktadan çıkış yapan profesyonel bir kayakçı, adeta bulutların arasından süzülerek şehre doğru iniş gerçekleştirdi.

Ejder3200 sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntülerde; karın gücü, sporcunun estetiği ve Palandöken’in eşsiz manzarası bir araya geldi.

Rakamlarla Palandöken Kayak Merkezi

Modern altyapısı ve dünya standartlarındaki pistleriyle dikkat çeken merkez, ziyaretçilerine devasa bir kapasite sunuyor:

Pist Çeşitliliği: Toplam 87 kilometre uzunluğa sahip 55 farklı pist.

Taşıma Kapasitesi: 19 lift sistemi ile saatte 24 bin kişi.

Gece Kayağı: 9,2 kilometrelik aydınlatılmış pist ile kesintisiz eğlence.

Geleneksel Kızak: 943 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki özel kızak pisti.

Mart Ayında Kar Keyfi

Kış sezonunun sonlarına yaklaşılmasına rağmen Erzurum'da kar kalitesi ve kalınlığı kayakseverleri şaşırtmaya devam ediyor. 275 santimetreyi bulan kar kalınlığı, Palandöken'i hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi tutmayı sürdürüyor.