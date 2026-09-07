Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta ikinci oldu.

Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ı ikinci sırada tamamlayarak WEC kariyerinin ilk podyumunu elde etti. ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan Circuit of The Americas'ta gerçekleştirilen yarışta Güven, Manthey takımıyla LMGT3 sınıfında podyuma çıktı. 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile mücadele eden Güven, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Timur Boguslavskiy ile birlikte altı saatlik yarış boyunca güçlü bir performans sergiledi. Yarışın son bölümünde galibiyet mücadelesi veren ekip, damalı bayrağı ikinci sırada görerek sezonun beşinci yarışında podyuma ulaştı.

'Son ana kadar mücadele ettik'

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Güven, 'COTA'dan podyumla ayrılmak çok güzel. Takım olarak güçlü bir yarış çıkardık ve son ana kadar mücadele ettik. Sao Paulo'da podyuma çok yaklaşmıştık; burada ikinci olmak hepimizin emeğinin karşılığını almak açısından çok değerli. Sezonun bu noktasında her puan büyük önem taşıyor. Son yarışlarda da aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.