Kayserispor'un teknik ekibinde yer alan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın, Kadın A Milli Takıma davet edildi.

1.Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik ekibinde yer alan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın'a milli davet. Mert Yağız Aykın, 29 Eylül-14 Ekim 2026 tarihleri arası Kadın A Milli Takımında Atletik Performans antrenörü olarak görev yapacak.

Kayserispor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze gönderilen yazı doğrultusunda, kulübümüz bünyesinde görev yapan Atletik Performans Antrenörü Mert Yağız Aykın, Kadın A Millî Takımımızın FIFA Dünya Kupası Play-Off karşılaşmaları için aday kadrosuna teknik ekip görevlisi olarak davet edilmiştir. Mert Yağız Aykın, 29 Eylül - 14 Ekim 2026 tarihleri arasında Kadın A Millî Takımımızda atletik performans antrenörü olarak görev yapacaktır. Millî Takımımız, bu süreçte 9 Ekim ve 13 Ekim 2026 tarihlerinde Slovenya ile karşılaşacaktır. Kulübümüzü ve ülkemizi millî takım düzeyinde temsil edecek olan Mert Yağız Aykın'ı tebrik ediyor, kendisine ve Kadın A Millî Takımımıza FIFA Dünya Kupası yolunda başarılar diliyoruz' denildi.