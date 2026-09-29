Soruşturma kapsamında Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiğinin öne sürülmesi dikkat çekerken, Dubai'deki oturum başvurusu ve yurt dışına çıkış sürecine ilişkin iddialar da soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir uygulandığı bildirildi.

11 milyar TL'lik fon çıkışı iddiası

Soruşturmayla ilgili iddialarda, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği öne sürüldü.

Söz konusu para hareketine ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılırken, Mustafa Sandal daha önce yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Dubai'de oturum başvurusu iddiası

Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın haberinde ise Mustafa Sandal'ın soruşturma başlamadan önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

Bu iddia, fon soruşturmasındaki para hareketleriyle birlikte değerlendirilirken, Dubai bağlantısına ilişkin ayrıntılar da gündeme taşındı.

Sandal'ın Dubai'de iki gün beklediği öne sürüldü

Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz günlerde bir konser için yurt dışına çıkmak istediği sırada Dubai Havalimanı'nda polis tarafından durdurulduğu ve işlemler nedeniyle yaklaşık iki gün ülkede beklemek zorunda kaldığı iddia edildi.

Sandal'ın yurt dışındaki konserine yetişebilmek amacıyla özel jet kiraladığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışı yasağı iddiası

Soruşturmayla ilgili bir diğer iddia ise Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu yönünde.

Sütşurup Sandal'ın fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği de ileri sürüldü.

Ancak söz konusu iddiaların tamamının soruşturma kapsamında kesinleşmiş yargı kararı anlamına gelmediği, hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında para hareketleri, fon işlemleri ve tarafların yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.