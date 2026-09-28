7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken, bugün aralarında Destek Holding ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu belirtilen 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

SPK'DAN ETKİN PİŞMANLIK HATIRLATMASI

SPK, 25 Eylül'de Özata Denizcilik hakkında yürütülen incelemenin ardından aralarında Erdin Özel, Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurulun açıklamasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilerin, 107/3'te düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken ödeme şartına da yer verildi.

Buna göre, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişinin, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını, 500 bin TL'den az olmamak üzere Hazine'ye ödemesi gerekiyor.

Ödemenin, SPK kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yapılması ve aynı süre içinde ilgili belgelerin SPK'ya iletilmesi gerekiyor.

SORUŞTURMA BAŞLAMADAN ÖNCE ÖDEMEDE CEZA YOK

SPK Kanunu'nun 107/3 maddesinde etkin pişmanlık kapsamında farklı aşamalara göre ceza indirimi düzenleniyor.

Buna göre kişi, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin TL'den az olmamak üzere, soruşturma başlamadan önce Hazine'ye öder ve etkin pişmanlık şartlarını yerine getirirse hakkında cezaya hükmolunmuyor.

Ödeme soruşturma başladıktan sonra ancak soruşturma aşamasında yapılırsa verilecek cezada yarı oranında indirim uygulanıyor. Kovuşturma aşamasında, hüküm verilinceye kadar ödeme yapılması halinde ise verilecek cezada üçte bir oranında indirim öngörülüyor.

SPK'nın açıklaması, fon soruşturması kapsamında yürütülen adli süreçte etkin pişmanlık hükümlerinin hangi şartlarda uygulanabileceğine ilişkin önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.