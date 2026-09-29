ABD'de tahvil getirilerindeki yükseliş ve Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Ons altın, 28 Eylül'de yüzde 4'e yaklaşan düşüşle 4 bin 111 dolar seviyesine kadar gerileyerek ağustos başından bu yana en düşük seviyesini gördü.

29 Eylül sabahında ise ons altın 4 bin 130 dolar civarında seyrediyor. Piyasalarda bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri ve Fed'in para politikasına ilişkin sinyaller yakından izleniyor.

Gram altın 6 bin 500 TL'nin üzerinde

İç piyasada gram altın güne 6.516,11 TL satış fiyatıyla başladı. Çeyrek altın 10 bin 722 TL, yarım altın ise 21 bin 437 TL seviyesinden satılıyor.

Altın fiyatlarında gün içerisinde ons altın ve dolar/TL hareketine bağlı olarak değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

29 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.516,11 TL

6.516,11 TL Çeyrek altın: 10.722,00 TL

10.722,00 TL Yarım altın: 21.437,00 TL

21.437,00 TL Tam altın: 42.784,63 TL

42.784,63 TL Cumhuriyet altını: 42.751,00 TL

42.751,00 TL Gremse altın: 107.289,68 TL

107.289,68 TL Ons altın: 4.132,25 dolar

ABD verileri takip edilecek

Altın piyasasında gözler ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrilmiş durumda. Özellikle istihdam, enflasyon ve tüketici güvenine ilişkin verilerin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri etkilemesi bekleniyor. Reuters'a göre piyasalar ekim ayında bir faiz artışı ihtimalini de yakından fiyatlıyor.

Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü doların yanı sıra petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini canlı tutması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.