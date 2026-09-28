Şen, sistemden erken çıkan ve yüksek kazanç sağladığı öne sürülen kişilerin de araştırılması gerektiğini belirtirken, fon piyasasındaki gelişmelerin boyutuna ilişkin 20-25 milyar dolarlık rakamların telaffuz edildiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bugün yaptığı açıklamada hukuki sürecin devam ettiğini ve yatırımcıların meşru haklarının gözetildiğini bildirdi.

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Şen, soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunun belirlenmesi halinde olayın nitelikli dolandırıcılıkkapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Şen, sistemin kuruluşunda veya erken aşamalarında yer aldığı ve yüksek kazanç elde ettiği öne sürülen kişilerin de tek tek tespit edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle sistemden daha önce çıkan kişilerin hareketlerinin incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

“İlk girenlerin paralarına el koyacaksınız. Bizim kanunumuz, kitabımız buna müsait” diyen Şen, sistemden erken çıkan ve yüksek miktarlarda kazanç sağladığı öne sürülen kişilerin de soruşturulması gerektiğini ifade etti.

“Hepsini tespit edeceksiniz”

Şen, değerlendirmesinde sistemin kuruluşunda yer aldığı, erken dönemde yatırım yaptığı veya daha sonra yüksek kazanç elde ederek sistemden çıktığı öne sürülen kişilerin finansal hareketlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Şen, bu kapsamda bir, iki veya üç ay önce ya da daha yakın tarihlerde sistemden çıkan kişilerin tespit edilmesinin önemine işaret ederek, elde edildiği iddia edilen yüksek kazançların kaynağının araştırılması gerektiğini belirtti.

Ceza hukukçusu, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik yasal tedbirlerin uygulanabileceğini savundu.

“20-25 milyar dolar” iddiası

Şen ayrıca fon soruşturmasının finansal boyutuna ilişkin kamuoyunda 20 milyar dolar, 22 milyar dolar ve 25 milyar dolar gibi rakamların telaffuz edildiğini söyledi.

Bu rakamların soruşturma sonucunda kesinleşmiş bir tutar olmadığı özellikle belirtilirken, bugün yayımlanan bazı haberlerde fon krizinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olduğu ve 450 binin üzerinde hesap sahibini ilgilendirdiği öne sürüldü.

Dolayısıyla söz konusu rakamların soruşturmanın kesinleşmiş mali boyutu olarak değil, süreçle ilgili kamuoyuna yansıyan tahmin ve iddialar kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.

Şimşek: Hukuki süreç devam ediyor

Fon soruşturmasına ilişkin bugün açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Şimşek, soruşturma kapsamında söz konusu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirterek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek ayrıca gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşturmaması amacıyla, başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini söyledi.

Tedbirler konusunda da yeni gelişmeler yaşandı

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı ise mal varlığı tedbirleri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında tedbir uygulanması talep edilmişti.

Sonraki süreçte Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda 45 firma ve 19 fon hakkındaki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi. Başsavcılık ise şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin takip edilmesi ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik kurumlar arası bildirimlerin sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında para ve malvarlığının hangi hesap veya şirket üzerinden hareket ettiğinin takip edileceğini ve vatandaşların uğradığı mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki imkanların kullanılacağını belirtmişti.