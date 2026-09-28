Fon soruşturmasında para ve mal varlığı hareketlerine ilişkin incelemeler sürerken, İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen işlemler de soruşturma dosyasına girdi.

Ekonomim'in haberine göre, mali incelemelerde İsmet Öğüt adına 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı tespit edildi.

Söz konusu para hareketlerinin niteliği ve soruşturma kapsamında herhangi bir suç teşkil edip etmediğine ilişkin nihai bir değerlendirme ise yargı sürecinin sonucunda ortaya çıkacak.

Ensar Öğüt bağlantısı da araştırılıyor

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise İsmet Öğüt'ün ağabeyi, 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile ilgili inceleme oldu.

Başsavcılığın, İsmet Öğüt adına gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ile Ensar Öğüt arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığını araştırdığı aktarıldı.

Bu incelemenin, iki isim arasında hukuka aykırı bir ilişki bulunduğu anlamına gelmediği belirtildi. Araştırmanın amacı, para ve mal varlığı hareketlerinin kişiler arasındaki olası bağlantılarının ortaya çıkarılması olarak değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında inceleme sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi, şirket ve fonun mali hareketleri mercek altına alınmış durumda.

Soruşturmanın odağında, fon işlemleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para hareketleri ile bu hareketlerin tarafları arasındaki bağlantıların belirlenmesi bulunuyor.

İsmet Öğüt adına tespit edilen 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışının da soruşturma kapsamında incelenen para hareketleri arasında yer aldığı bildirildi.

Soruşturmayla ilgili yeni tespit ve kararların önümüzdeki süreçte dosyaya yansıması bekleniyor.