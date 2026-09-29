Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin güncel altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak ve elde edilen veriler doğrultusunda muhtemel sorunlara hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla akıllı şehir teknolojilerini altyapı hizmetlerinin tamamına yayıyor. KOSKİ, hayata geçirdiği 68 akıllı şehir uygulamasıyla teknolojiyi etkin kullanan kurumlar arasında öncü bir rol üstleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin sunduğu imkanlardan en etkin şekilde yararlanıyor. Şehrin altyapısını daha güvenli, hızlı ve verimli yönetmek amacıyla 68 akıllı şehir uygulamasını hayata geçiren KOSKİ, veri analizi, yapay zeka, saha yönetimi, bilgi güvenliği ve kurumsal entegrasyon alanlarında geliştirdiği sistemlerle Konya'nın geleceğin altyapısını bugünden inşa ediyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü, gelişen teknolojileri altyapı hizmetlerine entegre ederek su ve kanalizasyon hizmetlerinde operasyonel verimliliği artırırken, karar alma süreçlerini de güncel ve doğru verilerle destekliyor. Akıllı şehir uygulamaları sayesinde sahadan elde edilen veriler anlık olarak takip edilebiliyor, kaynakların daha etkin kullanılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması sağlanıyor.

KOSKİ teknolojiyi altyapının her noktasına taşıyor

Şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen ve hizmete sunulan 68 akıllı şehir uygulaması; veri yönetiminden saha operasyonlarına, bilgi güvenliğinden araç ve personel takibine kadar KOSKİ'nin farklı çalışma alanlarını kapsıyor. KOSKİ'nin başlıca akıllı şehir teknolojileri arasında Ali Kuşçu Mobil Veri Merkezi, SUVERAN Su Veri Analiz Yazılımı, Sunucu İzleme Sistemleri, Akıllı Sağlık ve Konum Takip Sistemleri, Mobil EKS Dolum Uygulaması, Mobil PDKS, e-Taksit ve e-Çay uygulamaları yer alıyor. Bunun yanı sıra Yapay Zeka Destekli Uygulamalar ile teknolojinin sunduğu yeni imkanlardan yararlanılırken, Tek Çatı Sistemi sayesinde farklı hizmet ve sistemlerin daha bütünleşik, daha güvenli bir yapıda yönetilmesi sağlanıyor.

Saha operasyonları akıllı sistemlerle yönetiliyor

KOSKİ'nin akıllı şehir uygulamaları saha çalışmalarında da önemli kolaylıklar sağlıyor. Katodik Koruma Sistemleri, Online Yangın Hidrant Sistemi, Kartlı Tanker Dolum Sistemi, Pompa Test İstasyonu ve Vana Test İstasyonu gibi uygulamalarla altyapı tesislerinin kontrol, takip ve işletme süreçleri teknolojik imkanlarla destekleniyor. Araç Takip Merkezi ile hizmet araçlarının takibi sağlanırken, akıllı sağlık ve konum takip sistemleri sayesinde personelin sahadaki güvenliğinin ve operasyonel süreçlerin daha etkin şekilde yönetilmesine katkı sunuluyor.

Bilgi güvenliği ve veri sürekliliği öncelikli

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerinin dijitalleşmesiyle birlikte bilgi güvenliğine ve sistemlerin kesintisiz çalışmasına da önem veriyor. Bu kapsamda ISO 27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu ile bilgi güvenliği süreçleri güvence altına alınırken, Felaket Kurtarma Merkezi ile kritik sistemlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kurumlar Arası Entegrasyon Sistemi sayesinde farklı kurum ve sistemler arasındaki veri paylaşımı ve entegrasyon imkanları geliştirilirken, KOSKİ Teknoloji Müzesi ile kurumun teknolojik gelişim sürecinin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.