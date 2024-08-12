Türk-Dubai ortak yapımı olarak hazırlanan ‘MASALLARDA 1001 GECE’, bu yılın en dikkat çekici fantastik dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor. Dizinin yıldız oyuncu kadrosunda Belçim Bilgin, Gizem Karaca, Cemal Hünal ve Levent Özdilek gibi tanınmış isimler yer alıyor. 13 ay süren yoğun bir çekim sürecinin ardından, hem Türkiye’de hem de yurtdışında gerçekleştirilen sahneler tamamlandı. Proje, yapımcı Kemal Tekden'in liderliğinde hayata geçirildi. Tekden Film, daha önce ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Yunus Emre’, ‘Hacı Bayram Velî’ ve ‘Bir Fetih Öyküsü Kızılelma’ gibi önemli projelere imza atmıştı.



Yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu

‘MASALLARDA 1001 GECE’ dizisi, Türk ve Ortadoğulu oyuncuların bir araya geldiği bir fantastik yapım olarak öne çıkıyor. Belçim Bilgin'in canlandırdığı Gülay, Gizem Karaca'nın hayat verdiği Simay, Cemal Hünal'ın Ferit karakteri ve Levent Özdilek'in Hakan rolüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.



Çekimlerin ardından yayın için geri sayım başladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, dizi yaklaşık 3.5 aylık bir prodüksiyon sürecini geride bıraktı. 2024 yılı sonunda izleyiciyle buluşacak olan ‘MASALLARDA 1001 GECE’, toplamda 33 bölümden oluşacak. Bu büyüleyici dizi, izleyicilere görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.



Klasik masallardan esinlenmiş modern bir anlatı

‘MASALLARDA 1001 GECE’, kadının bilgeliğini vurgulayan ‘Binbir Gece Masalları’nı modern bir dille yeniden yorumluyor. İranlı yönetmen Mustafa Kiae'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, etkileyici görsel efektleri ve sürükleyici hikayesiyle seyircileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Türk-Dubai ortak yapımı olan bu proje, iki farklı kültürün harmanlandığı bir platform sunuyor.



Fantastik dünyanın kapılarını aralayan bir macera

Dizi, büyülü sahneleri ve derin karakter incelemeleriyle büyük beğeni toplayacak. Belçim Bilgin, Gizem Karaca, Cemal Hünal ve Levent Özdilek’in performanslarıyla ‘MASALLARDA 1001 GECE’, izleyicileri fantastik bir dünyanın içine çekmeyi hedefliyor.