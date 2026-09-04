Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarının işleyişine yönelik yaptığı kapsamlı düzenlemeye ilişkin önemli bir adım attı. Şirket, Bulls Portföy Serbest Şemsiye Fon’a bağlı Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BOS) için yeni düzenlemelere uyumun 4 Eylül 2026 itibarıyla sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Söz konusu uyum, SPK Kurul Karar Organı’nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı ile kabul edilen i-SPK.52.4.an sayılı İlke Kararı kapsamında Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda yapıldı.

Serbest fonlara yeni portföy sınırları

SPK’nın güncellediği rehberde serbest fonların portföylerinde bulundurabilecekleri paylara ilişkin yeni sınırlar getirildi. Buna göre serbest fonların bir ihraççının fiili dolaşımdaki paylarına yapabilecekleri yatırım, ihraççının fiili dolaşım oranına göre kademeli olarak sınırlandırıldı.

Fiili dolaşım oranı yüzde 25’in altında olan şirketlerde bu oran yüzde 8, yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olanlarda yüzde 6, yüzde 50 ile yüzde 75 arasında olanlarda yüzde 4, yüzde 75’in üzerinde olanlarda ise yüzde 2 olarak belirlendi. Aynı yöneticinin yönetimindeki fonların toplam yatırımları için de ayrıca sınırlar öngörüldü.

Mevcut serbest fonların yeni sınırlara uyumunda ise kademeli bir geçiş takvimi oluşturuldu. 29 Ağustos 2026 itibarıyla sınırları aşan pozisyonların artırılmasına izin verilmezken, aşım tutarlarının belirli dönemlerde azaltılması ve en geç 31 Aralık 2026 itibarıyla yeni sınırlara uyum sağlanması gerekiyor.

Fon yönetiminde de yeni kriterler

SPK düzenlemesi yalnızca portföy sınırlamalarıyla sınırlı kalmadı. Fonların yönetim süreçlerine ilişkin de yeni kurallar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre her fon için, biri sorumlu portföy yöneticisi olmak üzere en az iki portföy yöneticisinin görevlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca bir portföy yöneticisinin, serbest fonlar dahil olmak üzere en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görev alabilmesi esası getirildi. Mevcut yapının bu sınıra uymaması halinde kademeli bir geçiş takvimi de belirlendi.

Bunun yanında, fonun risk profili ve yatırım stratejisi doğrultusunda portföy yönetimi ile risk yönetimi birimleri arasında koordinasyon kurulması zorunlu hale getirildi. Belirli bir sermaye piyasası aracının fon portföyündeki ağırlığının yükselmesi halinde, alım-satım kararlarını destekleyen araştırma ve analiz belgelerinin genel müdür onayına sunulması ve belirli sürelerle saklanması da düzenleme kapsamına alındı.

Bulls Portföy uyumu tamamladı

SPK’nın yeni çerçevesi sonrasında Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. de fonlarından biri için uyum sürecini tamamladığını açıkladı.

Şirketin KAP bildiriminde, Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BOS) için yeni düzenlemelere uyumun 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sağlandığı belirtildi.

Bulls Portföy’ün açıklaması, SPK’nın serbest fonlara yönelik yeni portföy ve yönetim kurallarının sektörde uygulanmaya başladığını gösteren güncel örneklerden biri oldu.

SPK’nın 28 Ağustos tarihli kararıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in çok sayıda maddesinde değişikliğe gidilirken, mevcut düzenlemelere yeni hükümler de eklendi.