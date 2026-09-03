Borsa İstanbul’da 3 hisse için yeni tedbir: İşlem kısıtlamaları başladı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

SPK’dan sermaye artırımlarına onay, bir başvuruya ret!

SPK’dan Midas ve Umpaş Holding’e milyonluk idari para cezaları!

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Bunlar da ilginizi çekebilir

Eylül 2026 kiralara uygulanacak tavan zam oranı belli oldu

Ticaret Bakanı Bolat: "Ocak-ağustos dönemi ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu"

Eşel Mobil Sistemi Enflasyon ve Akaryakıt Maliyet Artışlarının Çözümü Olabilir mi?

67. dakikada ise Bursaspor atağında İstanbulspor savunmasından Duran Şahin'in kendi kalesine gönderdiği top filelerle buluştu. Bu golle skor 3-0'a geldi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursaspor, 59. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Kelechi Iheanacho sahneye çıktı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ağları havalandıran Iheanacho, Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde oynadığı mücadeleden farklı galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.