Kaçkar by UTMB'de 100K parkurunu koşacak olan Beyza Güzel, Rize'deki ambiyansı anlattı. Güzel, 'Kaçkarlar'ı özel kılan, en zorlandığınız anda bile başınızı kaldırdığınızda gördüğünüz manzara. Size, neden orada olduğunuzu yeniden hatırlatıyor. Ben Kaçkarlar'da kilometrelerden çok anılar birikeceğine inanıyorum' dedi.

Kaçkar by UTMB için geri sayım, tüm heyecanıyla sürüyor. Dünyanın en prestijli patika koşularından olan UTMB World Series'in Türkiye ayağını oluşturan organizasyonda 100K parkuru, geçtiğimiz yıl çığ tehlikesinden dolayı sporcu sağlığı göz önünde bulundurularak son anda iptal edilmişti. Bu yıl büyük bir aksilik olmadığı takdirde 11-13 Eylül'de 2. kez koşulacak parkurda yer alacak isimlerden biri Beyza Güzel, ağustos ayının son haftasında Fransa'nın Chamonix kasabasında düzenlenen UTMB World Series'in dünya finallerinde yer aldı ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont-Blanc Dağı çevresinde 60K parkurunda Türkiye'yi temsil etti. Esas mesleği mimarlık olan 32 yaşındaki sporcu, yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı yarışta kadınlar kategorisinde 70. olarak büyük bir başarıya imza attı.

'Zamanla Kaçkarlar ile aramda büyük bir bağ oluştu'

Kaçkar by UTMB için bir süredir hazırlıklarını Rize'de sürdüren Beyza Güzel, hem bu süreç hem de parkurla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kaçkar by UTMB, benim için sadece bir yarış değil. En başından beri bu projenin içinde olduğum için zamanla Kaçkarlar ile aramda büyük bir bağ oluştu. Bu patikalarda defalarca koştum. Her gelişimde bu coğrafyayı biraz daha tanıdım. Bu nedenle 100K parkuru benim için ilk kez keşfettiğim bir yer olmayacak. Aksine çok sevdiğim ve kendimi ait hissettiğim bir yere dönme hissi yapıyor. Yaylalardan yüksek dağ geçitlerine, göllerden teknik patikalara kadar parkurun karakteri sürekli değişiyor. Bir sporcu olarak beni en çok heyecanlandıran tarafı da bu zaten. Burada sadece güçlü olmak değil, doğanın ritmine uyum sağlamak, parkuru doğru okumak ve sabırlı olmak çok önemli. Uzun tırmanışları ve inişleriyle sizi sürekli yarışın içinde tutuyor. Ama bence Kaçkarlar'ı özel yapan şey şu; en zorlandığınız anda bile başınızı kaldırdığınızda gördüğünüz manzara. Size, neden orada olduğunuzu yeniden hatırlatıyor. Müthiş bir doğası var. Ben Kaçkarlar'da kilometrelerden çok anılar birikeceğine inanıyorum. Çünkü burası benim için sadece koşacağım bir parkur değil, uzun zamandır hikayesinin içinde olduğum ve şimdi her adımını hissederek koşacağım bir yolculuk' diye konuştu.