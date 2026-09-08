Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ağustos ayı ile Ocak-Ağustos dönemine ilişkin iller bazındaki ihracat verilerini açıkladı. Veriler, ihracat performansındaki artışın Türkiye genelinde birçok ile yayıldığını ortaya koydu.

Türkiye’nin yılın ilk 8 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükselerek 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 4,2 artışla 280,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ağustosta İstanbul ilk sırada

Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbul, 5 milyar 503 milyon dolarlık ihracatla listenin başında yer aldı.

İstanbul'u 3 milyar 122 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 842 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 423 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 241 milyon dolarla Mersin takip etti.

Bu illerin ardından Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Manisa geldi.

İstanbul’un ağustos ayındaki ihracatında en büyük pay 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre’ye yapılan satışlardan geldi. İsviçre’yi 479 milyon 727 bin dolarla ABD ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere olurken, Almanya 280 milyon 591 bin dolarla ikinci, ABD ise 179 milyon 400 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İzmir’in ihracatında ise Almanya 177 milyon 652 bin dolarla ilk sırada bulundu. Bu ülkeyi 169 milyon 126 bin dolarla ABD ve 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti.

İhracat artışının lideri Ankara

Ocak-Ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran il Ankara oldu.

Ankara, ihracatını 1 milyar 185 milyon dolar artırarak ilk sırada yer aldı. Başkent'i 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 960 milyon dolarla Bursa, 655 milyon dolarla Mersin ve 479 milyon dolarla Yalova takip etti.

İlk 8 ayda Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat artışının yüzde 45’i Ankara, Kocaeli ve Bursa’nın katkısıyla gerçekleşti.

Ağustosta en güçlü artış İstanbul’dan geldi

Ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre en fazla artıran il ise İstanbul oldu.

İstanbul’un ihracatındaki artış 634 milyon dolar olarak kaydedildi. İstanbul'u 467 milyon dolarla Mersin, 444 milyon dolarla Kocaeli, 109 milyon dolarla Balıkesir ve 96 milyon dolarla Sakarya izledi.

Ağustostaki toplam ihracat artışının yüzde 87,5’i İstanbul, Mersin ve Kocaeli’nin katkısıyla gerçekleşti.

Otomotiv ve makine sektörü öne çıktı

İllerin ihracatında sektör bazlı performans da dikkat çekti. Ağustos itibarıyla Türkiye’nin toplam ihracatına en fazla katkı sağlayan üç ürün grubu; motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar oldu.

Motorlu kara taşıtlarında Kocaeli, Bursa ve Sakarya öne çıkarken, kazanlar ve makineler ihracatında İstanbul, Bursa ve İzmir önemli katkı sağladı.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar grubunda ise İstanbul, Çorum ve Sakarya başı çekti.

İhracat artışı Türkiye geneline yayıldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 8 ayında 56 ilin ihracatında artış kaydedildi. Bu tablo, ihracattaki yükselişin yalnızca belirli merkezlerle sınırlı kalmadığını gösterdi.

İllerin farklı ürün ve sektör gruplarında ihracat yapabilmesi de dış satımın daha dirençli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayan unsurlar arasında değerlendirildi. Ayrıca 25 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesi, Türkiye'nin ihracat kapasitesinin bölgesel olarak genişlediğine işaret etti.