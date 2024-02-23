Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne üyeliğini dondurduğunu açıkladı. Dün bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Paşinyan, Ermenistan’ın Azerbaycan’la son 30 yılda 2 kez savaştığını belirterek, Azerbaycan'ın uzun vadeli bir barış anlaşması için gerekli olan ilkelere uymadığını ve yeni bir saldırı başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

KGAÖ’nün Ermenistan için başarısız olduğunu ifade eden Paşinyan, “Kolektif Güvenlik Anlaşması, Ermenistan açısından özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hedeflerini gerçekleştirmedi. Bunu görmezden gelemezdik. Artık pratik anlamda bu anlaşmaya üyeliğimizi dondurduk. Bundan sonra ne olacağını görmemiz gerekecek" dedi. Paşinyan, Ermenistan'daki Rus askeri üssünün kapatılması konusunda ise şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Paşinyan son aylarda Ermenistan ve Rusya ilişkilerinden memnuniyetsizlik duyduğunu dile getirmiş, Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda artık Rusya'ya güvenemeyeceğini ve KGAÖ üyeliğini gözden geçireceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eylül 2023’te yaptığı açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre Washington ve Brüksel, Ermenistan’ı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden çıkartmaya, NATO ile iş birliğini hızlandırmaya, askeri-teknik iş birliklerini artırmaya çalışıyor” ifadesini kullanmıştı.

KGAÖ’ye üye devletler arasında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan bulunuyor.