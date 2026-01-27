Yeni düzenleme, belirli sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü büyük ölçüde kaybeden sigortalılara erken emeklilik imkânı sunuyor.

Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp şartı

SGK mevzuatına göre, bir sigortalının malulen emekli olabilmesi için sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olması gerekiyor. Bu oran, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlarla tespit ediliyor.

10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim aranıyor

Malulen emeklilikten yararlanmak isteyenler için yalnızca sağlık koşulları yeterli değil. Buna göre;

En az 10 yıl sigortalılık süresi,

Toplamda 1800 gün prim ödemesi

şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

Malulen emeklilik kapsamındaki hastalıklar

SGK’nın açıkladığı ve erken emekliliğe kapı aralayabilen hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörü

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl Skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç ve uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Bu hastalıkların her biri, iş gücünde yüzde 60 ve üzeri kayba yol açması halinde malulen emeklilik hakkı doğurabiliyor.

Her hastalık otomatik emeklilik sağlamıyor

Uzmanlar, listede yer alan her hastalığın tek başına malulen emeklilik anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Belirleyici unsurun, hastalığın kişinin çalışma hayatını ne ölçüde etkilediği ve sağlık kurulu raporuyla tespit edilen iş gücü kayıp oranı olduğu vurgulanıyor.