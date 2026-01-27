Yeni düzenleme, belirli sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü büyük ölçüde kaybeden sigortalılara erken emeklilik imkânı sunuyor.
Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp şartı
SGK mevzuatına göre, bir sigortalının malulen emekli olabilmesi için sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmiş olması gerekiyor. Bu oran, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlarla tespit ediliyor.
10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim aranıyor
Malulen emeklilikten yararlanmak isteyenler için yalnızca sağlık koşulları yeterli değil. Buna göre;
-
En az 10 yıl sigortalılık süresi,
-
Toplamda 1800 gün prim ödemesi
şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor.
Malulen emeklilik kapsamındaki hastalıklar
SGK’nın açıkladığı ve erken emekliliğe kapı aralayabilen hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanıyor:
-
Kanser
-
Epilepsi
-
Parkinson hastalığı
-
Beyin tümörü
-
Behçet hastalığı
-
Organ nakli
-
AIDS
-
Tüberküloz
-
Siroz
-
Zeka geriliği
-
Şizofreni
-
Bipolar bozukluk
-
Multipl Skleroz (MS)
-
Serebral palsi
-
Felç ve uzuv kayıpları
-
Demans
-
Görme kaybı
Bu hastalıkların her biri, iş gücünde yüzde 60 ve üzeri kayba yol açması halinde malulen emeklilik hakkı doğurabiliyor.
Her hastalık otomatik emeklilik sağlamıyor
Uzmanlar, listede yer alan her hastalığın tek başına malulen emeklilik anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Belirleyici unsurun, hastalığın kişinin çalışma hayatını ne ölçüde etkilediği ve sağlık kurulu raporuyla tespit edilen iş gücü kayıp oranı olduğu vurgulanıyor.