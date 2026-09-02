Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Ege Denizi’ndeki gelişmelere de değindi.

Erdoğan, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerinde iyi komşuluk anlayışını esas aldığını belirterek, Ankara’nın bugüne kadar yapıcı ve sağduyulu bir tutum sergilediğini söyledi.

“Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok”

Yunanistan’ın Ege adalarındaki askeri kapasitesini artırmasına tepki gösteren Erdoğan, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve haklarına yönelik herhangi bir girişime de müsamaha göstermeyeceği mesajını verdi.

Erdoğan, “Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez” diyerek, uluslararası anlaşmalara uyulmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların göz ardı edilmesinin bölgesel istikrar açısından sorun oluşturacağını belirterek, Türkiye’nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımının yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan’a açık çağrı

Erdoğan, Yunanistan’ın özellikle gayriaskeri statüdeki adalarda askeri varlığını artırmasına yönelik eleştirisini sürdürerek Atina yönetimine net bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın “girdiği yanlış yoldan dönmesi” ve gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin bölgede çatışma değil, barış, güvenlik ve istikrar istediğini belirten Erdoğan, Ankara’nın sağduyulu yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.

“Tarih çok iyi bir yol göstericidir”

Erdoğan açıklamasında geçmişten ders çıkarılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a yönelik mesajını, “Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir” sözleriyle tamamladı.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.