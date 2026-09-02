Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı'mızın 4'üncü ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Böylece artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapıyı daha da güçlendirecek, İstanbul Havalimanı'nın liderliğini de kalıcı hale getireceğiz' dedi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International-ACI World) iş birliğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen ACI World Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci Münih Havalimanı YK Başkanı ve CEO'su Jost Lammers ve 800'ü aşkın üst düzey sektör profesyoneli katıldı.

'Her sene ortalama 1,4 havalimanını daha hizmete açtık'

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtıklarını ifade ederek, 'Türkiye, bulunduğu coğrafyanın kendisine bahşettiği eşsiz konumunu, son 24 yılda hayata geçirdiği dev havalimanı projeleriyle taçlandırmış; 133 ülkede 356 dış hat uçuş noktasıyla kıtaları buluşturan gerçek bir kavşak noktası haline gelmiştir. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanına yayılan modern havalimanı altyapımız, sadece yolcu ve yük taşımacılığının değil; aynı zamanda ülkemizin küresel vizyonunun ve bölgesel liderlik iddiasının da somut bir göstergesidir. İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, havacılık sektörümüz açısından bir milattır. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı tamamını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek sayıyı 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını daha hizmete açtık, sistemin içine dahil ettik. Havalimanı sayımızı burada bırakmıyoruz. Yapımları devam eden iki havalimanlarımızla beraber bu senenin sonunda, önümüzde sene havalimanı sayımızı da 60'a yükseltmiş olacağız. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den, 175'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 296 yeni nokta ekleyerek az öncede belirttiğim üzere 133 ülkede 356 noktaya ulaştırdık' dedi.

'Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik'

Bakan Uraloğlu, '2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. İstanbul Havalimanımız da bu başarının en görkemli sembolü ve gökyüzünün liderlerinden biri olarak karşımızda durmaktadır. İstanbul Havalimanımız, günlük ortalama bin 665 uçuş ile Paris Charles De Gaulle Amsterdam ve Londra Heathrow gibi önemli merkezleri geride bırakarak bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştur. Aynı dönemde küresel ölçekli 25 havalimanı arasında günlük ortalama 843 uçak kalkışıyla dünya genelinde de 6'ncı sıraya yükselmiş durumdadır. 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız, bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış; hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da bin 787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik. İGA İstanbul Havalimanı, ACI World Havalimanı Müşteri Deneyimi Akreditasyonu'nda en yüksek seviye olan 5 seviyeyi de yenilemiştir' diye konuştu.

'İstanbul Havalimanı'mızın 4'üncü ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik'

İstanbul Havalimanı 4'üncü ana pistinde çalışmalarda son aşamaya geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 'Türkiye günlük ortalama 4 bin 400 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sıraya yükselmiş; Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bırakmıştır. Bu rakamlar tesadüf değildir. Bu rekorlar; planlı yatırımların, kararlı iradenin ve 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefinin somut karşılığıdır. İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdik. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren ülke olarak da tarihe geçtik. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. İstanbul Havalimanı'mızın 4'üncü ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Böylece artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun altyapıyı daha da güçlendirecek, İstanbul Havalimanı'nın liderliğini de kalıcı hale getireceğiz' şeklinde konuştu.

Havalimanlarındaki yolcu deneyiminin de operasyonların merkezinde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Ücretsiz Wi-Fi, su sebilleri, bebek bakım ve çocuk oyun alanları, erişilebilirlik belgelerimizle yolcu memnuniyetini sürekli yükseltmekteyiz. Havalimanlarımızın büyük çoğunluğu karbon akreditasyonuna sahip olarak sürdürülebilirlikte de öncüyüz. Serbest Rota Hava Sahası uygulamasıyla yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlamakta, yerli ve millî teknolojilerle hava seyrüsefer kapasitemizi artırmaktayız. Bütün bu adımlar gösteriyor ki; bizim için havalimanı yalnızca uçakların inip kalktığı bir meydan değil, yolcunun vaktine, emniyetine, konforuna ve gezegenimize karşı duyduğumuz sorumluluğun da somutlaştığı bir vizyon alanıdır.'

31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen uluslararası zirvede, havacılık sektörünün geleceğine yön verecek kritik konular ele alınacak. Etkinlikte; havalimanlarında yolcu deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik yenilikler ve yeni nesil havalimanı hizmetleri başta olmak üzere sektörel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.