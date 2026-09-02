Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının yakından takip ettiği Eylül ayı faiz oranları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı güncel tabloya göre, 1 Eylül 2026 itibarıyla kredi kartlarında uygulanabilecek azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

Böylece ağustos ayında geçerli olan oranlar eylül ayında da devam edecek. Ancak kredi kartı borcunun hangi dilimde bulunduğu, uygulanabilecek azami faiz oranını doğrudan etkiliyor.

30 bin TL'nin altında borcu olanlar

Dönem borcu 30 bin TL'nin altında bulunan bireysel kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25 olarak uygulanabilecek.

Bu tutardaki borçlar için azami gecikme faizi ise yüzde 3,55 olacak.

Örneğin 30 bin TL'lik borcun tamamı üzerinden yalnızca aylık nominal akdi faiz hesaplandığında yaklaşık 975 TL faiz ortaya çıkıyor. Bu hesaplamaya vergi ve fonlar dahil değil.

100 bin TL kredi kartı borcunun faizi ne kadar?

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında bulunan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz yüzde 3,75.

Bu nedenle 100 bin TL'lik borç için aylık nominal faiz yaklaşık 3 bin 750 TL seviyesinde hesaplanıyor.

Ancak bu rakam, kredi kartı borcunun gerçek toplam maliyeti anlamına gelmiyor. Vergi ve fon kesintileri ile bankanın uyguladığı diğer koşullar ayrıca dikkate alınıyor.

180 bin TL borçta faiz 6 bin 750 TL'ye çıkıyor

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki kredi kartlarında azami akdi faiz yüzde 3,75 olarak uygulanırken, 180 bin TL'nin üzerindeki borçlarda oran yüzde 4,25'e yükseliyor.

Örneğin 180 bin TL'lik borçta yüzde 3,75 oran üzerinden aylık nominal faiz yaklaşık 6 bin 750 TL olur.

Borç 200 bin TL'ye çıktığında ise yüzde 4,25'lik azami oran üzerinden aylık nominal faiz yaklaşık 8 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

Bu hesaplamalar yalnızca azami aylık akdi faiz oranı üzerinden yapılan yaklaşık hesaplamalardır; vergi, fon, ödeme tarihi ve bankanın fiilen uyguladığı oranlar dahil değildir.

Eylül 2026 kredi kartı faiz tablosu

Dönem borcu Azami akdi faiz Azami gecikme faizi 30 bin TL altı %3,25 %3,55 30 bin - 180 bin TL %3,75 %4,05 180 bin TL üzeri %4,25 %4,55 Nakit avans / kullanım %4,25 %4,55 KMH %4,25 %4,55

Nakit avans ve KMH kullananlar da dikkat

Kredi kartından yapılan nakit çekim ve kullanım işlemlerinde de eylül ayında azami akdi faiz yüzde 4,25 olarak uygulanabilecek. Bu işlemlerde azami gecikme faizi yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor.

Aynı azami oranlar kredili mevduat hesapları (KMH) için de geçerli.

Dolayısıyla kısa vadeli nakit ihtiyacını kredi kartından nakit avans veya KMH kullanarak karşılayan tüketiciler açısından aylık faiz maliyeti, düşük borç dilimindeki alışveriş borçlarına göre daha yüksek olabiliyor.

Bankalar bu oranları aşamayacak

TCMB tarafından açıklanan rakamlar bankaların müşterilerine uygulamak zorunda olduğu sabit faiz oranları değil, azami faiz oranları niteliğinde.

Bankalar bu tavanları aşmamak koşuluyla daha düşük faiz oranları belirleyebiliyor. TCMB'nin resmi tablosunda da bankaların kredi kartı işlemlerinde bu azami oranların altında faiz belirleyebileceği açıkça belirtiliyor.

Kredi kartı faizlerinde 2026'da değişiklik olmadı

TCMB'nin yayımladığı tabloya göre 1 Ocak 2026'dan 1 Eylül 2026'ya kadar TL kredi kartlarında uygulanan azami oranlar aynı seviyede kaldı.

Buna göre eylül ayında da 30 bin TL'nin altındaki dönem borçlarında yüzde 3,25, 30 bin-180 bin TL arasındaki borçlarda yüzde 3,75, 180 bin TL'nin üzerindeki borçlarda ise yüzde 4,25 azami akdi faiz uygulanabilecek.

Kısacası eylül ayında kredi kartı kullanıcıları için yeni bir faiz artışı veya indirimi bulunmuyor. Ancak özellikle yüksek tutarlı kart borçları, nakit avans ve KMH kullanımlarında yüzde 4,25'e kadar çıkan aylık azami faiz oranı, borcun zamanında kapatılmasının önemini koruduğunu gösteriyor.