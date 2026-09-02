Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3,5 saat ifade veren Şahin’e, dosyada adı geçen çok sayıda kişi ve adına tahsis edilen araçlar hakkında sorular yöneltildi.

Tahsisli araçlar soruşturmanın odağında

Soruşturma dosyasında Şahin adına tahsis edilen bazı araçların farklı kişiler tarafından kullanıldığı ve bu araçlardan birinin firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın Muğla’da yakalanması sırasında kullanıldığı belirtiliyor. Söz konusu aracın Şahin adına tahsisli olduğunun ortaya çıkmasının ardından eski Bakan’ın ifadesine başvurulacağı daha önce de bildirilmişti.

Şahin ise adına tahsisli araçları kendisinin kullandığını, ancak kullanımında olmadığı dönemlerde araçların kimler tarafından kullanıldığını bilmediğini söyledi.

34 SL 313 plakalı Volvo S90 hakkında da bilgi veren Şahin, aracı Mehmet Özmen’in sahibi olduğu şirketten kiraladığını, otomobili en son haziran ayında kullandığını ve sonrasında kimlerin kullandığından haberdar olmadığını ifade etti.

Söz konusu araç için yapılan kira sözleşmesinde yıllık bedelin 1.000 lira olarak gösterilmesi de savcılık tarafından Şahin’e soruldu. Şahin, aracı yıl boyunca sürekli kullanmadığını ve kullandığı günler üzerinden ödeme yaptığını belirtti.

Fuhuş iddiaları da ifadeye girdi

Şahin’e, 2011 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ve Belarus’tan Türkiye’ye kadın getirildiği, bu kişilerin fuhuş organizasyonlarında kullanıldığı yönündeki ihbar da soruldu.

Şahin, söz konusu iddialardan o dönemde herhangi bir bilgisinin veya duyumunun bulunmadığını söyledi. İhbarda adı geçen bazı kişileri tanıdığını kabul eden eski Bakan, ancak bu kişilerin suçlandığı faaliyetlerden haberdar olmadığını savundu.

Şahin’in ifadesinde, adına tahsis edilen araçların yabancı uyruklu kadınların taşınmasında kullanılmış olabileceğine ilişkin iddialar da gündeme geldi.

Eski Bakan, kadınların araçlarla taşınarak fuhuş amacıyla kullanılması söz konusu olduysa bile bunun kendi bilgisi ve talimatı dışında gerçekleştiğini belirtti.

Eski danışmanının ifadelerini reddetti

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Şahin ile eski danışmanı Ömür Yücel’in ifadeleri arasındaki farklılıklar oldu.

Yücel’in bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye vize işlemleriyle ilgili girişimlerde bulunduğunu ve bu işlemlerin Şahin’in bilgisi dahilinde olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Şahin ise bu iddiaları kabul etmedi. Eski danışmanına bu yönde herhangi bir talimat vermediğini söyleyen Şahin, söz konusu işlemlerden ilk kez soruşturma kapsamında haberdar olduğunu savundu.

Lukaşenko’nun oğlu iddiası

İfade tutanağında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oğullarından birinin de Şahin adına tahsis edilen araçlardan birini kullandığına ilişkin anlatımlar yer aldı.

Şahin, Belarus’tan gelen bir heyete tahsis edilen aracın Bodrum’da yaşanan kaza sonrasında değiştirilmesi sürecinde işlemlerin eski danışmanı Ömür Yücel tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Yücel’in ifadesinde ise Belarus Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve beraberindeki koruma ekibiyle Bodrum’a gidildiği, kullanılan aracın çakarının sökülerek heyete bırakıldığı ve sonrasında aracın kazaya karıştığı öne sürüldü.

Şahin hakkında adli kontrol talebi

Soruşturma kapsamında savcılık, Şahin hakkında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları kapsamında adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Şahin’in yurt dışına çıkışının yasaklanması da istendi.

Eski Bakan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, adına tahsis edilen araçların amacı dışında kullanılması halinde sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini savundu. Araç tahsislerinin iptal edildiğini ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın, araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığı, taraflar arasındaki bağlantılar ile dosyadaki diğer deliller üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.