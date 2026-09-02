Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Ilıcalı'nın transfer hamleleriyle İngiliz takımının 60 milyon euro olan kadro değeri, 260 milyon euro seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına Premier Lig hedefi konusunda söz veren Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Yapılan transferlerle Hull City, transfer harcamalarında dünya genelinde 11. sıraya kadar yükseldi.

Transfer döneminin son gününde 6 futbolcuyu katan Hull City'de bu gelişme, taraftarlar arasında büyük heyecan oluştururken, kulübün transfer politikası İngiliz basınında da geniş yer buldu. İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşları Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek Hull City'nin transfer çalışmalarını gündeme taşıdı.

Hull City, Premier Lig'in ilk iki haftasında 6 toplarken, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.