Tüketicilerin indirim dönemlerinde karşılaştığı yüksek indirim oranlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin tartışmaların önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle özellikle indirimli satış reklamlarında kullanılan fiyatların gerçeği yansıtması zorunlu hale getirildi.

İndirim hesabında son 10 gün kuralı

Yeni uygulamanın en dikkat çeken maddesi, indirim öncesi fiyatın nasıl belirleneceğine ilişkin oldu.

Buna göre bir ürünün indirimli satış reklamında, indirim başlamadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak kabul edilecek.

Böylece ürün fiyatının indirimden hemen önce artırılıp ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Örneğin bir ürün son 10 gün içinde 1.000 lira, 1.100 lira ve 1.200 liradan satıldıysa, indirim hesabında 1.200 lira değil 1.000 liralık en düşük fiyat dikkate alınacak.

İndirim reklamları açık ve doğrulanabilir olacak

Yeni düzenlemeyle indirim reklamlarının tüketiciyi yanıltmaması için reklamların gerçek, açık, anlaşılır ve doğrulanabilir olması gerekiyor.

İndirim adı altında gerçekte olduğundan daha yüksek bir avantaj sunulduğu izlenimi oluşturulması, kampanya şartlarının gizlenmesi veya indirim kapsamındaki ürünlerin yeterince açık belirtilmemesi mevzuata aykırı kabul edilebilecek.

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok durumuna ilişkin bilgilerin de tüketiciyi yanıltmayacak şekilde sunulması gerekiyor.

Meyve ve sebzede farklı uygulama

Çabuk bozulabilen meyve ve sebze gibi ürünler ile hizmetlerde ise farklı bir yöntem uygulanacak.

Bu ürün ve hizmetlerde indirimli fiyattan hemen önceki fiyat esas alınarak reklam yapılabilecek.

Şartlı kampanyalar da denetim altında

Yeni düzenleme yalnızca doğrudan indirimleri kapsamıyor. Tüketiciye indirim veya başka bir avantaj sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış kampanyaları da düzenleme kapsamına alındı.

Kampanyanın gerçek niteliğinin tüketici tarafından anlaşılmasını zorlaştıran veya sunulan teklifin gerçekte olduğundan daha avantajlı olduğu algısı oluşturan uygulamalar da denetlenecek.

Aldatıcı indirime ağır ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, mevzuata aykırı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürecek.

Gerçekte uygulanmayan yüksek indirim oranlarının kullanılması, indirim kapsamındaki ürünlerin açıkça belirtilmemesi, kampanya tarihleri ve stok bilgilerinin doğru gösterilmemesi ya da indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması halinde yaptırım uygulanabilecek.

Aykırılığın niteliğine ve reklamın yayınlandığı mecraya göre 108 bin 370 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulanabilecek. Bunun yanında reklamın durdurulması yönünde de karar alınabilecek.

Yapay zeka reklamları da düzenleme kapsamında

Ağustos ayında yürürlüğe giren değişiklik yalnızca indirim kampanyalarıyla sınırlı değil.

Yeni düzenlemeyle birlikte hedefli reklamcılık, yapay zeka kullanılarak hazırlanan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri konusunda da yeni kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin doğru ve şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla ticari reklam ve uygulamalara yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.