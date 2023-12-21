Ar-Ge yetkinliği ve üretim gücü ile taşımacılığın her sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan Tırsan, Adapazarı fabrikasında teslimatlarına devam ediyor. Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Enveroğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gencer ve Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Emin Dilovan Kınay katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamada bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tam 46 yıldır müşterilerimizi dinleyerek; sürekli geliştiriyor yaptığımız her işe değer katıyoruz. Sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda en verimli ve en kaliteli çözümü sunarak, yurt içi ve yurt dışında her sektörden müşterimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Bugün de Hatay’ın önemli lojistik firmalarından, Enveroğlu Nakliyat’a teslimat töreni yapmaktan mutluluk duyuyorum. İş birliğimizin ileriki dönemlerde de başarılarla devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Gerçekleştirilen törende yaptıkları yatırımı değerlendiren Enveroğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Gencer, “Tırsan ile iş birliği içerisinde olmaktan çok memnunuz. Tırsan’ı tercih etmemizdeki en önemli neden, Tırsan’a duyduğumuz güven, araçların kalitesi ve 2. el değerinin yüksekliği” dedi.

Gencer, “Firmamız, müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak için 2010 yılında Hatay’da kurulmuştur. Bu amaçla müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Enveroğlu Nakliyat olarak, filomuzda, en donanımlı ve verimli ekipmanları kullanıyoruz. Bu nedenle treyler yatırımlarımızda tek tercihimiz Tırsan. Tırsan araçlarının sahip olduğu yüksek iç net özelliği ile daha fazla ürün yükleme imkanına sahibiz. Treylerlerde bulunan ekstra çatı kaldırma özelliğiyle yükleme esnasında daha hızlı ve verimli operasyon yapabiliyoruz. Öte yandan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde yüklerimizi güvenli şekilde taşıyabiliyoruz. 2024 yılında da yeni yatırımlar yaparak, Tırsan ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 2.800-2.850-2.900 -2.950 -3.000 mm iç net opsiyonu ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.