Avukatından Açıklama

Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkili Engin Polat’ın "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak öngörülen "Dolandırıcılık Suçu"ndan beraat ettiğini duyurdu.

Horoz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bilgisine, müvekkilim Engin Polat, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçunun öncül suçu olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir."

Soruşturma Devam Ediyor

Engin Polat ve Dilan Polat, kara para aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla aylarca tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ancak yargı süreci devam ediyor. Polat çiftine yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma sürerken, Engin Polat’ın dolandırıcılık suçlamasından beraat etmesi dikkat çekti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava sürecinde, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.