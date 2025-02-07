VakıfBank: Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 27.000 TL’ye varan ödeme imkanı sunuluyor. 12.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar karşılığında 15.000 TL’ye kadar ek ödeme sağlanabiliyor.

ING Bank: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 25.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Ana promosyon tutarı 15.000 TL olup, ek avantajlarla toplam tutar 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

TEB: Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca bu bankadan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyondan yararlanabiliyor. 12.000 TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler ek 9.000 TL daha kazanabiliyor.

Akbank: Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, kredi kartı ve fatura ödeme talimatları ile 2.500 TL ek chip-para kazanarak toplamda 17.500 TL ödüle ulaşabiliyor.

DenizBank: DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, ek finansal ürünleri kullanan emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL’ye kadar ek ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA’dan almayı taahhüt edenler 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanabiliyor.

İş Bankası: Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlar, 3 yıl taahhüt karşılığında maaş aralığına bağlı olarak 12.000 TL’ye kadar promosyon kazanabiliyor.

Halkbank: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi sunuluyor. Maaş aralığına göre belirlenen bu promosyondan faydalanmak için 3 yıl taahhüt verilmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası: Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Maaş tutarına göre promosyon miktarı değişmektedir.

Yapı Kredi: Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan müşteriler, ana promosyon olarak 15.000 TL’ye varan nakit ödeme alabiliyor. Ek ödeme fırsatlarıyla birlikte bu tutar 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve kredi kartı avantajları ile toplamda 16.200 TL’ye kadar ödül sunuyor.

Şekerbank: Emekli maaşını taşıyanlara, maaş aralığına göre 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlanıyor.

Bankaların sunduğu bu promosyonlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, belirlenen tarihler içerisinde maaşlarını ilgili bankaya taşıyarak 3 yıl boyunca o bankadan maaş alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Kampanya detayları için bankaların resmi internet siteleri ve şubeleri ziyaret edilebilir.