Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılırken, son olarak 2 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin artırılması gündeme geldi.

MASADA İKİ FORMÜL VAR

2024 yılını ''Emekliler Yılı'' ilan eden iktidarın, yerel seçim öncesi bayram ikramiyelerine zam yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili masada 2 farklı formül bulunuyor. İlk formül ikramiyelere yüzde 50 zam yapılması yönünde. Buna göre emekli zammının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Ancak bir diğer formül ise ikramiyelerin yüzde 150 zamla 5 bin liraya çıkarılması. Net kararın önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

ZAM FARKLARI 6-7 ŞUBAT'TA ÖDENECEK

Öte yandan en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasını öngören kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Emekliye ek zamda ödeme tarihleri de açıklandı. SSK emeklilerine 6 Şubat, Bağ-Kur'lulara 7 Şubat'ta maaş farkı yatırılacak.

İşte güncel emekli maaş tablosu:

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.