AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde akademik yılın ilk dersini verdi. 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla öğrencilerle buluşan Ölmeztoprak, üniversitenin yatırımlarını yerinde inceledi, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile görüştü ve öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı. Ölmeztoprak, 2'nci Ordu Komutanlığı, taraftar derneği ve hane ziyaretlerinde de bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ndeki programları kapsamında akademik ve idari çalışmaların yanı sıra öğrencilerin beklentilerini de ele aldı. İlk olarak Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'yi makamında ziyaret eden Ölmeztoprak, üniversitenin mevcut çalışmaları, akademik gelişimi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Malatya'nın deprem sonrasında yeniden yapılanma sürecinde üniversitelerin üstlendiği role dikkat çeken Ölmeztoprak, akademik birikimin kentin geleceğine katkı sunacağını belirtti. Üniversitelerin bilgi üretmenin yanında gençleri geleceğe hazırlayan, bilimsel çalışmaları üretim ve toplumsal faydayla buluşturan merkezler olduğunu ifade etti.

İlk ders: Terörsüz Türkiye

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı'nın ilk dersini ise İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak verdi. Öğrencilerle 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında bir araya gelen Ölmeztoprak, Türkiye'nin terörle mücadele tecrübesi ve yeni dönemde ortaya konulan hedefler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik başlığından ibaret olmadığını vurgulayan Ölmeztoprak, sürecin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi ve toplumsal boyutlarının bulunduğunu söyledi. Ölmeztoprak, terörün oluşturduğu maliyetlerin geride bırakılmasıyla birlikte eğitim, bilim, teknoloji, üretim ve kalkınmaya daha fazla kaynak ayrılabileceğini ifade etti. Ölmeztoprak, konuşmasında şehitlerin hatırasının ve gazilerin hukukunun kendileri açısından özel bir yere sahip olduğunu da belirterek, gençlerin Türkiye'nin geleceğine ilişkin gelişmeleri bilimsel yöntem ve akademik özgürlük çerçevesinde değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Kampüs yatırımlarını yerinde inceledi

Milletvekili Ölmeztoprak, üniversitedeki programının devamında İkizce Kampüsü'nde yapımı süren ve planlanan yatırımları inceledi. B Blok sınıf inşaatı ile yapımına başlanan kütüphane alanını gezen Ölmeztoprak, halı saha kompleksi ve eklentileri ile Güney Nizamiye giriş yolundaki çalışmaları da yerinde değerlendirdi. Kampüsün öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmesi için sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Ölmeztoprak, eğitim altyapısına yönelik yatırımların Malatya'nın geleceği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Öğrencilerle aynı sofrada buluştu

Ölmeztoprak, üniversite birinci sınıf öğrencileriyle yemekhanede öğle yemeğinde de bir araya geldi. Öğrencilerle aynı sıraya giren ve aynı sofrayı paylaşan Ölmeztoprak, yemeğin ardından gençlerle sohbet ederek üniversite yaşamına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilerin kampüs hayatı, sınıflar, kütüphane, sosyal ve sportif imkanlarla ilgili talep ve önerilerini dinleyen Ölmeztoprak, iletilen konuları Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ile birlikte değerlendirdi.

2'nci Ordu Komutanlığı'na ziyaret

Milletvekili Ölmeztoprak, temasları kapsamında 2'nci Ordu Komutanlığı görevine yeni atanan Korgeneral Gültekin Yaralı'yı da makamında ziyaret etti. Yeni görevi dolayısıyla Yaralı'ya başarı dileklerini ileten Ölmeztoprak, 2'nci Ordu Komutanlığı'nın Malatya'daki konumuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Taraftarlarla ve vatandaşlarla buluşma

Doğubeyleri Malatya Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Ölmeztoprak, dernek yöneticileri ve taraftarlarla bir araya geldi. Malatya'nın sarı-kırmızı renklerinin kent hafızasındaki yerine dikkat çeken Ölmeztoprak, özellikle gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini ve şehir aidiyetinin güçlenmesini önemsediklerini söyledi.

Battalgazi Yıldıztepe Mahallesi'nde Avukat Yusuf Salih Tatar ve eşi Şehla Tatar'ın hanesine de misafir olan Ölmeztoprak, aileyle sohbet etti.