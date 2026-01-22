AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri Genel Kurul’da sürüyor. Teklifin kabul edilen maddeleri arasında emekli aylıklarına yönelik düzenleme de yer aldı.

MHP: “Emeklilerimiz için daha iyi şartlar hazırlanmaya devam edilecek”

Genel Kurul’da söz alan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının önemine dikkat çekti. Aksu, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi uygulamalarının sosyal güvenliğin önemli unsurları haline geldiğini belirterek, “Yapılanlarla yetinilmeyecek, emeklilerimiz için daha iyi şartlar hazırlanmaya devam edilecektir” dedi.

MHP olarak emeklilerin insanca yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir hayat standardına kavuşturulmasını gerekli gördüklerini ifade eden Aksu, dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve daha adil bir gelir dağılımı tesis etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti: “Bütçe imkânları ölçüsünde emeklilerin hayat kalitesi artırıldı”

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise emeklilerin Türkiye’nin kalkınma sürecine büyük katkı sunduğunu belirterek, hükümetlerin emeklilerin taleplerine her zaman duyarlı davrandığını söyledi. Altınsoy, “Vaat yarışına girmek yerine bütçe imkânlarımız genişledikçe emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmaya çalıştık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler 14.00’te devam edecek

Emekli aylığı düzenlemesini içeren 7’nci maddenin de kabul edilmesiyle, teklifin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu’ndan geçmiş oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan, teklifin kalan maddelerinin saat 14.00’te görüşülmek üzere birleşimi kapattı.