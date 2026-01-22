Yaklaşık üç hafta önce enfeksiyon nedeniyle İstanbul’da bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan usta sanatçıdan acı haber geldi. Dormen’in vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Ahmet Haldun Dormen, Türk tiyatrosuna sayısız eser ve sanatçı kazandırdı. 1955 yılında Dormen Tiyatrosu’nu kuran Dormen, 1961 yılında Türkiye’de sahnelenen ilk batılı müzikal olan “Sokak Kızı İrma”yı yönetti.

1980’li yıllarda “Hisseli Harikalar Kumpanyası” ve “Şen Sazın Bülbülleri” gibi önemli müzikalleri sahneye koyan Dormen, 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda yönettiği “Lüküs Hayat” ile büyük bir başarıya imza attı. Oyun, yaklaşık 30 yıl boyunca aralıksız ve çoğu zaman kapalı gişe sahnelendi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda uzun yıllar ders veren usta sanatçı, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görüldü. Dormen, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanı ile onurlandırıldı.

Haldun Dormen, Türk tiyatrosuna bıraktığı derin izlerle daima hatırlanacak.