Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Pet shop'ta düzensiz göçmen operasyonu Pet shop'ta düzensiz göçmen operasyonu

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

YENİ GELİŞME

Elazığ Alacakaya'da maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı

Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı: Göçük altında 2 ya da 3 işçi var, bu işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.