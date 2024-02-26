Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

YENİ GELİŞME

Elazığ Alacakaya'da maden ocağında göçük: 2 işçi kurtarıldı

Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı: Göçük altında 2 ya da 3 işçi var, bu işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.