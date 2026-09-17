Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi ekiplerinden Düzce Belediyesi Spor Akademisi Erkek Voleybol Takımı, 4 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

'Konuralp Beyleri' olarak anılan Düzce temsilcisi, 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda teknik heyet yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, smaç, manşet ve servis çalışmaları yapan sporcular, taktik organizasyonlar ve set oyunları üzerinde durdu. Yüksek tempoda geçen antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.

'İyi bir sezon öncesi geçirmeye çalışıyoruz'

Takım kaptanı Murat Çakmak, idman sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Düzce Belediyesi'nde forma giydiğini belirterek, hazırlık sürecine ilişkin şunları kaydetti:

'Yeni sezon öncesi antrenmanlara başladığımız süre yaklaşık 2 hafta olacak. İyi bir sezon öncesi geçirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde hazırlık maçlarımızı yapacağız. En hazır halde lige başlamayı hedefliyoruz. Konuralp Beyleri olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 4 Ekim'deki maçımıza taraftarlarımızı bekliyoruz.'

Altyapıdan iki genç oyuncu A takımda

Geçtiğimiz sezon da TVF 1. Ligi'nde mücadele eden ve bu sezon da ağırlıklı olarak Düzceli oyunculardan kurulu bir kadroyla yola çıkan ekipte, altyapıdan 18 yaş altı iki sporcu da A takıma dahil edildi. Takım, sezonun ilk karşılaşmasında 4 Ekim Pazar günü saat 13.00'te 18 Temmuz Spor Salonu'nda Tokat Belediyespor'u ağırlayacak.