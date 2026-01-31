Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 31.223,88 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu giderlerin de dahil edilmesiyle yoksulluk sınırı 101.706,40 TL’ye yükseldi.

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 40.540,91 TL oldu.

Mutfak Enflasyonu Yükselişini Sürdürüyor

TÜRK-İŞ verileri, gıda fiyatlarındaki artışın hız kesmeden devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre:

Gıda harcamaları bir önceki aya göre %3,58 arttı

Son 12 aylık artış oranı %41,08 olarak gerçekleşti

Yıllık ortalama artış %39,79 seviyesine ulaştı

“Asgari Ücret, İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşamı Güvence Altına Almalı”

TÜRK-İŞ açıklamasında, asgari ücretin yalnızca temel ihtiyaçları değil; kültürel ve sosyal gereksinimleri de karşılayabilecek bir düzeyde olması gerektiği vurgulandı. Artan yaşam maliyetleri karşısında ücretlerin yetersiz kalmasının, çalışanların alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğü ve geçim koşullarını her geçen gün zorlaştırdığı ifade edildi.

Konfederasyon, her ay düzenli olarak yayımladığı bu çalışmayla, temel tüketim maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini kamuoyunun dikkatine sunmayı amaçladığını belirtti.