Küresel piyasalarda Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Trump’ın sert açıklamaları ekonomi gündeminin merkezine oturdu. Trump, savaşta ABD’ye destek vermekten kaçınan müttefiklerine yönelik sert bir uyarıda bulunarak, bu ülkelerin gelecekte ciddi zorluklarla karşılaşabileceğini belirtti. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ABD’den ziyade Avrupa ekonomileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Trump, Çin’den de bu süreçte destek beklediklerini dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından Trump'ın ay sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Çin ziyaretinin ertelendiğine dair haber akışları piyasalarda yakından takip ediliyor. Avrupa tarafında ise Almanya ve İngiltere gibi önde gelen ekonomilerin savaşa dahil olmayacaklarına dair açıklamaları piyasalardaki belirsizliği koruyor.

Döviz piyasalarında Dolar Endeksi (DXY) yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,25 civarında seyrediyor. USD/TRY paritesi 44,20 seviyesinin hemen altındaki yatay görünümünü korurken, EUR/USD paritesi ise 1,1475 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Avrupa tarafında bugün açıklanacak ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi ve yarınki Fed toplantısı parite üzerindeki baskının yönünü belirleyecek. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 1,1435 ve 1,1370 seviyeleri destek olarak izlenirken, olası toparlanmalarda 1,1525 ve 1,1620 direnç seviyeleri önem taşıyor.

Değerli metaller ve enerji fiyatları ise jeopolitik tansiyondan doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Ons altın, güvenli liman talebinin etkisiyle 5.006 dolar seviyelerinden işlem görerek güçlü duruşunu sürdürüyor. Teknik olarak 5.065 ve 5.115 seviyeleri direnç, 4.970 ve 4.935 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Brent petrol tarafında ise dün yaşanan geri çekilmenin ardından İran’ın enerji altyapılarına yönelik saldırı haberleriyle fiyatlar yeniden 100 dolar sınırının üzerine çıktı. Petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi durumunda 104,00 ve 113,20 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler’in yayımladığı rapora göre, piyasalar bugün ABD’den gelecek olan haftalık ADP özel sektör istihdam verisine odaklanmış durumda. ABD vadelilerindeki negatif seyir ve artan risk iştahı kaybı, küresel endekslerin haftanın geri kalanındaki performansını şekillendirecek temel unsurlar olarak görülüyor.