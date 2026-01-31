Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 591 milyon TL, Duran Varlıklar 20 milyar 496 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon TL, gelirlerin de 1 milyar 530 TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 635 milyon TL olduğunu söyledi.