Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Petlas, Spor Toto ve TRT Spor katkılarıyla düzenlenecek olan organizasyonda, 68 sporcu ve 34 araç mücadele edecek.

11 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Çankaya'daki Lozan Parkı'nda gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak yarışın ilk günü, 12 Eylül Cumartesi saat 10.30'dan itibaren Mühye Deresi'nde belirlenen mukavemet etabı geçilecek.

Zorlu engeller, su geçişleri ve dik rampalardan oluşan aynı bölgedeki seyirci özel etabı ise, 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 11.00'den itibaren üç kez geçilecek. Organizasyon 18.30'da başlayacak ödül töreni ile sona erecek.